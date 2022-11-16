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Удалим негативный отзыв

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Квалификация

Многолетний опыт, сотни довольных клиентов, которые увеличили свою выручку с помощью положительной репутации.

Без предоплаты

Платите только за результат по окончанию выполненной работы.

Доверие клиентов

Ваши клиенты будут находить больше положительных отзывов. Снижение негатива в  сетях о Вашем бренде.

Стоимость

Доступные цены на весь

спектр аналогичных предложений на удаление отзывов в два - три раза чем у конкурентов.

Стоимость услуг

ВИДЕО ОТЗЫВЫ​

Видео отзыв от клиента дома​

2900 руб.

Видео отзыв в офисе, в авто

3500 руб.​

АВИТО

Положительные отзывы от 10 шт

390 руб.

 

Положительные отзывы от 1шт

450 руб.

Удаление отзыва

3900 руб.

ЯНДЕКС КАРТЫ

Положительные отзывы от 10 шт

590 руб.

 

Положительные отзывы от 1 шт

650 руб.

Удаление отзыва 

5900 руб.

2 ГИС

Положительные отзывы от 10 шт

490 руб.

Положительные отзывы от 1 шт

550 руб.

Удаление отзыва 

5900 руб.

YELL / ZOON /FLAMP

Положительные отзывы от 10 шт

490 руб.

Положительные отзывы от 1 шт

550 руб.

Удаление отзыва 

5900 руб.

ОТЗОВИК

Положительные отзывы от 10 шт

590 руб.

Положительные отзывы от 1 шт

650 руб.

Удаление отзыва 

12900 руб.

ЭКОНОМ ОТЗЫВЫ UNU

Отзывы Авито

от 100 руб​.

Отзывы Яндекс Карты

от 150 руб​.

Отзовики и Доски объявлений

от 60 руб​.

Заказать Отзывы Эконом

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ФАКТОР АВИТО​

1 ПФ​

3.22 руб. 

Заказать ПФ Авито

ПОДПИСЧИКИ / ПРОСМОТРЫ / НАКРУТКА​

Подписчики Telegram​ 1000шт

от 98 руб.  

Подписчики VK           1000шт

от 97 руб.  

Просмотры Telegram  1000шт

от 3 руб.  ​

Просмотры VK    1000шт

от 3 руб.  

Просмотры YouTube  1000шт

от 107 руб. 

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ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Отличный опытный специалист. Оперативно удалил отзыв от конкурента на Яндекс картах. Идеальная работа. Спасибо!

 

 

 

 

 

Игорь Бирюков

Являюсь клиентом  уже два года. Обращался с разными проблемами и всегда оставался довольным их решением. Доступные цены и качественная работа. Благодарю!

 

 

 

 

 

Иван Андреев

Долго искала опытного специалиста, который ещё и как человек адекватный и чуткий. Ура! Я его нашла. Илья
— вы чудо!


 

 

 

 

Анна Гак

Год назад заказывал отзывы в другом месте — всё прошло ужасно они пропадали и в основном были боты. Но благодаря Илье теперь я знаю, как должны публиковаться подобные отзывы у профессионалов. Спасибо!


 

Олег Пашковский

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