ВИДЕО ОТЗЫВЫ​

Клиент испортил репутацию?
Клиент испортил репутацию?
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Квалификация
Многолетний опыт, сотни довольных клиентов, которые увеличили свою выручку с помощью положительной репутации.
Без предоплаты
Платите только за результат по окончанию выполненной работы.
Доверие клиентов
Ваши клиенты будут находить больше положительных отзывов. Снижение негатива в сетях о Вашем бренде.
Стоимость
Доступные цены на весь
спектр аналогичных предложений на удаление отзывов в два - три раза чем у конкурентов.
Стоимость услуг
АВИТО
Положительные отзывы от 10 шт
390 руб.
Положительные отзывы от 1шт
450 руб.
Удаление отзыва
3900 руб.
ЯНДЕКС КАРТЫ
Положительные отзывы от 10 шт
590 руб.
Положительные отзывы от 1 шт
650 руб.
Удаление отзыва
5900 руб.
2 ГИС
Положительные отзывы от 10 шт
490 руб.
Положительные отзывы от 1 шт
550 руб.
Удаление отзыва
5900 руб.
YELL / ZOON /FLAMP
Положительные отзывы от 10 шт
490 руб.
Положительные отзывы от 1 шт
550 руб.
Удаление отзыва
5900 руб.
ОТЗОВИК
Положительные отзывы от 10 шт
590 руб.
Положительные отзывы от 1 шт
650 руб.
Удаление отзыва
12900 руб.
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
Отличный опытный специалист. Оперативно удалил отзыв от конкурента на Яндекс картах. Идеальная работа. Спасибо!
Игорь Бирюков
Являюсь клиентом уже два года. Обращался с разными проблемами и всегда оставался довольным их решением. Доступные цены и качественная работа. Благодарю!
Иван Андреев
Долго искала опытного специалиста, который ещё и как человек адекватный и чуткий. Ура! Я его нашла. Илья
— вы чудо!
Анна Гак
Год назад заказывал отзывы в другом месте — всё прошло ужасно они пропадали и в основном были боты. Но благодаря Илье теперь я знаю, как должны публиковаться подобные отзывы у профессионалов. Спасибо!
Олег Пашковский